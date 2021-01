Scuola, nel Lazio riapertura il 7 gennaio: superiori in presenza e nuovo piano trasporti

Valentina Conti 02 gennaio 2021 a

a

a

Le scuole superiori della Regione Lazio riapriranno in presenza al 50% giovedì 7 gennaio, nonostante l’impennata della curva dei contagi. La Regione ha inviato in prefettura il piano dettagliato dei trasporti. Due le novità emerse dal tavolo operativo di lavoro con Usr e sindacati: si sta valutando di modificare le percentuali di studenti connesse alle due fasce orarie di ingresso. Verranno invertite: non più 40% al turno delle 8 e 60% a quello delle 10, ma il contrario.

Poi l’apertura alla proposta dei presidi sulla riduzione delle ore di insegnamento, in ottemperanza ad una vecchia legge di 20 anni fa, con la possibilità di limitare la prima e le ultime ore a 50 minuti, senza recupero. “Il confronto è stato utile”, commenta Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) del Lazio. “Siamo stati sempre per la presenza in classe, che è ben diversa dalla didattica digitale, ma per il rientro previsto devono comunque essere garantite le condizioni di sicurezza di cui si devono far carico gli enti locali”.

Il rientro a scuola? Non è più così sicuro. La curva dei contagi rifà paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.