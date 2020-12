Spettacolo: Berlusconi, Zingaretti e Renzi vogliono farsi vaccinare assieme

28 dicembre 2020 a

Silvio Berlusconi vuole farsi iniettare pubblicamente il vaccino anti Covid e propone agli altri leader di farlo assieme. Il presidente di Forza Italia lo scrive al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana: “Caro direttore,condivido la sua proposta. Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi lutti, troppe sofferenze, troppi danni economici, sociali, civili. I leader politici debbono dare il buon esempio e possono farlo insieme. Questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile. Dobbiamo fare noi per primi quello che chiediamo agli italiani di fare, per il bene di tutti”.

Assenso anche da Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. Il segretario del Pd afferma che “I nostri comportamenti e la scienza ci permetteranno di superare questa terribile pandemia, ma è importante l’impegno di tutti per raggiungere questo obiettivo. Su questi temi l’unità è importante per ricostruire fiducia e speranza nel futuro”.

Per Renzi, “Ogni iniziativa utile a sensibilizzare gli italiani sulla necessità di fare il vaccino è ben venuta ed importante. Ho detto più volte che sarei favorevole all’obbligatorietà dei vaccini: introduciamola subito almeno per gli operatori sanitari e socio sanitari”.

