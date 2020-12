Il pranzo Natale diverso di Matteo Salvini tra i poveri di Milano

25 dicembre 2020 a

a

a

Natale particolare a pranzo per Matteo Salvini. Che lo racconta così sui sociale: "Che gioia condividere il pranzo di Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano.

Donne e uomini che non hanno una casa ma hanno coraggio, voglia di vivere e dignità. Come Salvatore, 60 anni e giacca e cravatta, che dopo una vicenda sfortunata ha perso la sua abitazione e vive in strada da due anni.

Un pensiero, un abbraccio (e un dono concreto) a chi oggi è un po’ meno solo, grazie al grande cuore dei volontari di tutta Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.