Alla grande le vendite del libro di Vespa su Benito Mussolini e l'Italia

25 dicembre 2020 a

a

a

Record di vendite per il libro di Bruno Vespa su Mussolini e l'Italia. Ne dà notizia lo stesso autore in un tweet natalizio in cui scrive: "Buon Natale a tutti e grazie ai lettori che hanno fatto di ”Perché l’Italia amó Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)” il libro in assoluto più venduto a Natale.Cosa mai accaduta a un saggio nella memoria recente". Auguri doppi, dunque, anche a Bruno Vespa per il successo della sua fatica letteraria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.