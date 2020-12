Ed ecco l'Albero di Natale tricolore di Giorgia Meloni. Altro che Italia rossa...

24 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni con l'Albero di Natale rigorosamente tricolore. Tanto per non perdere l'identità in un'Italia che diventa rossa non certo per le elezioni che non si possono mai svolgere.

Così la presidente di Fratelli d'Italia si presenta ai suoi fan per tirare su il morale rispetto a festività caratterizzate da tristezza e clausura. Mille volte meglio il nostro caro bianco, rosso e verde per restituire speranza di reazione ad una Nazione travolta da un virus mal contrastato

