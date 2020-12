Stefano Ansaldi, spunta l'ipotesi del suicidio: "Il ginecologo morto a Milano si è tolto la vita"

23 dicembre 2020 a

a

a

Il ginecologo sgozzato a Milano potrebbe essersi suicidato. È la soluzione presa seriamente in ipotesi dagli inquirenti dopo avere escluso tutte le altre. Dalle telecamere che lo hanno registrato non si vede nessuno avvicinarglisi. Sull’arma del delitto non ci sono impronte, quindi sono stati usati guanti in lattice come quelli che il medico aveva. Resta solo da chiarire il mistero del telefonino sparito, perché in questo caso deve averlo buttato via lui. E anche il motivo di un gesto così terribile

