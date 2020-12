Guerre, terremoti ed epidemie, ecco che succede quando San Gennaro non fa il miracolo

16 dicembre 2020 a

Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, niente miracolo a Napoli nell'anno del coronavirus. Alle 18.30 sarà celebrata la messa dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, con la speranza dei fedeli di ricevere l'annuncio dell'avvenuto miracolo. E se non dovesse succedere? I precedenti non sono di buon auspicio.

La credenza popolare parla di segnali infausti. Il sangue del santo non si è sciolto ad esempio nel 1939 e 1940, gli anni che portarono alla seconda guerra mondiale. Altri eventi negativi nella storia, come nel settembre del 1973, periodo della diffusione del colera a Napoli e nel settembre del 1980, anno del terremoto in Irpinia.

