Colpo di grazia ai ristoratori. Devono risollevarsi con l'asporto? Arriva la mazzata Iva

L'ultima mazzata per i ristoratori arriva dal Fisco. "L’Agenzia delle Entrate contraddicendo il MEF in risposta a una interrogazione parlamentare, nega che il consumo di cibi da asporto possa andare con IVA al 10% come quando viene consumato presso il locale. Altro piccolo passo per mettere in difficoltà un settore che boccheggia", scrive su Twitter Enrico Zanetti, commercialista già viceministro e sottosegretario con Mario Monti.

Secondo il governo del premier Giuseppe Conte i ristoratori dovrebbero risollevarsi con asporto e delivery ma mentre per i servizi al tavolo l'Iva è pari al 10% quella per il cibo "a portar via" è pari al 22%.

