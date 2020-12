Anche Franco Locatelli festeggia Joe Biden con aziende e ambasciatori

Gianfranco Ferroni 15 dicembre 2020 a

Ieri 14 dicembre, è stato un giorno importante per gli Usa: oltreatlantico Joe Biden è stato de facto formalizzato come presidente (i «grandi elettori» votano tramite scheda cartacea nelle capitali del loro Stato) mentre in Italia è stata celebrata la relazione con il mondo a stelle e strisce. Ovviamente condizionata dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’edizione numero 15 del Transatlantic Award dell’American Chamber of Commerce in Italy presieduta da Luca Arnaboldi, svolta in digitale, ha visto premiate importanti aziende italiane che si sono distinte negli Usa come, tra gli altri, Webuild con Pietro Salini, Fincantieri con Giuseppe Bono, e aziende americane come Krause Group, che ha acquisito recentemente il Parma Calcio.

Cerimoniere dell’iniziativa, come di consueto, Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham. Presenti in apertura gli ambasciatori Lewis Eisenberg e Armando Varricchio, entrambi presidenti onorari di AmCham, insieme a un volto che gli italiani hanno imparato a riconoscere per la sua voce inconfondibile: quello di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.



