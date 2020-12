In Italia ancora oltre un miliardo di metri cubi di amianto. I dati choc

Mary Tagliazucchi 11 dicembre 2020 a

Lo ‘spettro’ dell’amianto aleggia ancora nel nostro Paese. E, i dati dell’ultimo dossier dello Sportello Amianto Nazionale, parlano chiaro: ancora 1.200.000.000 metri quadranti di amianto compatto.

“Come Sportello Amianto Nazionale abbiamo messo a punto precisi protocolli autorali in tal senso, applicati su più di 800 Comuni Italiani e su più di 24.000 km di Penisola che sono immediatamente replicabili sull’intero territorio nazionale , garantendo un risultato immediato, concreto, incorruttibile nei dati, attualizzato e con sistemi di Follow Up rodati sino all’immediata prossima attualità di una Italia Amianto Zero. Ad oggi il nostro studio che ha portato a eseguire Mappature in 780 Comuni Italiani per 24.000 Km di Italia per tramite di una sofisticata tecnologia Satellitare, trattata con un protocollo autorale, iper performante con il miglior rapporto prezzo/risultato, ha rilevato circa 31.000.000 di Metri quadrati di Amianto, il più alto campione completo ricavato da una mappatura mai realizzato dal 1992 sino ad oggi in Italia. Questo campione estremamente eterogeneo ci da l’opportunità di proiettare con puntualità il dato più attendibile che significhi l’intero territorio Italiano che vede ancora almeno 1.200.000.000 di Metri Quadrati di Amianto dislocati sul nostro territorio. Siamo un ente di ricerca che basa il suo operato su dati precisi e basa la sua vita sulla ricerca e sviluppo di scienze, tecnologie e sistemi che possano presto portare l’italia all’amianto ZERO. Perciò ora più che mai riteniamo che sia necessario fare chiarezza sui dati di Mappatura, in un tempo in cui il Ministero dell’Ambiente affida in convenzione diretta a Invitalia una cifra ingente per la mappatura e la digitalizzazione dei dati riferiti ai soli edifici pubblici, motivando la propria scelta “per le esperienze maturate dall’ente in questo settore”, è la dichiarazione del Presidente dello Sportello Nazionale Amianto, Fabrizio Protti.

Lo Sportello Amianto Nazionale infatti, ha assistito, nel corso del tempo, dall'entrata massiccia delle detrazioni fiscali ed in particolare dal 2019 ad oggi centinaia di migliaia di cittadini nell’impostare le strategie per il recupero fiscale.

Le leggi sono perfettibili ma funzionano ed è dimostrato nei numeri con più di 28 miliardi di investimenti privati in due anni; ciò che non funziona è l’assistenza al cittadino che dovrebbe essere erogato da più enti e che genera un'immensa confusione ed insicurezza percepita da chi ne avrebbe sacrosanto diritto.

“Noi abbiamo chiaro come organizzare gli interventi in merito e lo facciamo oramai da 5 anni con linearità. Sappiamo determinare lo stato dei luoghi ed agire immediatamente per le bonifiche coinvolgendo tutti in una efficace gestione del “BENE COMUNE”. Oggi più che mai ci sono tutte le condizioni per agire lo dimostrano i numeri e tutte le nostre indagini e per questo continuiamo per questa via di azioni, numeri e strategie concrete e stiamo strutturando appositi reparti a disposizione di tutti i cittadini e degli enti che si dimostreranno proattivi in tal senso.” conclude Protti.



