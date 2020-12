Altro che Natale, Crisanti terrorizza l'Italia: "La terza ondata è una certezza"

08 dicembre 2020 a

L'Italia è alle prese con la seconda ondata del Covid-19 e i dati i lieve miglioramento, tanto che molti cominciano a vedere la luce fuori alla fine del tunnel. Non Andrea Crisanti, microbiologo e docente all'Università di Padova. “La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante”, ha detto Crisanti a “L’aria che tira”, su La7, analizzando il quadro dell’emergenza coronavirus in Italia che si appresta, entro pochi giorni, a diventare il paese con più morti in Europa.

“Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi”, afferma.

“La terza ondata è una certezza in questa situazione, non c’è bisogno di previsioni. Con la riapertura delle scuole e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono esplosi. Dopo l’estate avevamo in mano una situazione gestibile e ce la siamo lasciati sfuggire. I casi residui potevano essere gestiti”, ribadisce.

