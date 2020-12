Anche Mentana si arrende: questo Cashback è una catastrofe

08 dicembre 2020 a

Enrico Mentana ci ha provato, e alla fin e si è arreso. Non è riuscito a registrare il suo bancomat Intesa sull'app IO del governo, ormai andata in tilt, per arrivare il programma Cashback. "IO dispero che me la cavo", scrive il direttore del Tg La7 in una storia su Instagram postando il messaggio dell'app che lo informa che non "è stata trovata nessuna carta". Addio. Mentana ha poi fatto un post in cui torna a giocare col nome dell'applicazione: "IO... DURANTE TUTTA LA GIORNATA DI OGGI HO CERCATO DI INSERIRE CARTE DI CREDITO E PAGOBANCOMAT SULLA APP IO. ORA MI ARRENDO, MA METTO A VERBALE CHE LA OPERAZIONE CASHBACK, TESTATA IN MODO DIRETTO, MI PARE DAVVERO CATASTROFICA".

Come altri milioni di italiani Mentana, adesso come adesso, non potrà usufruire del rimborso del 10% di quanto speso da qui alla fien dell'anno, fiuno a 150 euro. L'ennesimo flop digitale del governo dei bonus e dei click day.

