Rinnovato il superbonus al 110% per le ristrutturazioni

Il capitolo sull’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici contenuto nel "Piano nazionale di ripresa e resilienza" prevede «l’estensione del superbonus edilizio per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni private, con il quale viene riconosciuta una detrazione fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per gli interventi, utilizzabile in compensazione fiscale o convertibile in credito d’imposta cedibile». È quanto si legge nella bozza del documento.

