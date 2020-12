06 dicembre 2020 a

Il governo spinge per l'uso dei pagamenti elettronici con il Cashback, l'iniziativa al via l'8 dicembre attraverso l'app Io dei servizi pubblici. Ma c'è chi va controcorrente come Daniele, la parrucchiera di Este (Padova) che "sfida il governo", scrive la pagina Instagram Lega - Salvini premier. "Sconto del 20 % se usi il contante", è la promozione della commerciante. Chi sa se altri esercizi la seguiranno.

