Covid, la tragica previsione di Andrea Crisanti sui morti: "Supereremo l'Inghilterra per numero di vittime"

05 dicembre 2020 a

"Se continua così, tra poco supereremo l’Inghilterra e l’Italia avrà il triste primato di avere più morti di tutti, sia in termini assoluti sia probabilmente in termini relativi alla popolazione". il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti svela la previsione peggiore ai microfoni Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio. "Non dobbiamo dimenticare che il numero dei morti è una funzione del numero delle persone infette. Io penso che quando eravamo a 4 o 5 mila casi al giorno, forse dovevamo fare qualcosa prima e qualcosa di più. Adesso di fatto stiamo scontando il fatto che siamo arrivati a giorni in cui c’erano 40 mila casi al giorno e il numero dei morti continuerà ad essere alto perlomeno per qualche settimana ancora, ci vorranno almeno tre settimane per vedere un calo".

