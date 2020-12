Nelle ultime 24 ore più di 24mila nuovi casi e 814 morti

04 dicembre 2020 a

a

a

Aumentano, anche se di poco, i casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 24.099 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.688.939 casi dall’inizio dell’epidemia. In calo, ma sempre elevato, il numero dei decessi: 814 rispetto ai 993 di ieri.

Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 212.742 rispetto ai 226.729 di ieri. Il rapporto positivi-tamponi è all’11,3 per cento. Scendono gli attualmente positivi che oggi sono 757.702 rispetto ai 759.982 di ieri. I dimessi/guariti odierni sono 25.576, per un totale di 872.385 dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.567, 30 in meno da ieri. In calo anche il totale dei ricoverati con sintomi che è di 31.200 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.533), il Veneto (3.708), l’Emilia Romagna (2.143) e il Piemonte (2.132).

Nel Lazio su quasi 23 mila tamponi (+153) si registrano 1.831 casi positivi (+62), 62 i decessi (+24) e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Il valore dell’indice Rt torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), Nella Asl Roma 1 sono 509 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano sedici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 366 i casi e diciotto i decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 159 i casi e sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 40 i casi. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 197 i casi , tre i decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 176 i casi Registrati otto decessi con patologie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.