Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Con l'ultimo Dpcm puntiamo a non mollare la presa per le festività natalizie in modo da consolidare la frenata della curva dei contagi ed evitare il rischio sanitario ed economico di una terza ondata che allontanerebbe la ripresa". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un video intervento all'evento Rinascita Italia, organizzato dalla Fondazione Guido Carli.