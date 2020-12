02 dicembre 2020 a

I matrimoni ai tempi del Covid. Si calcola che ci sarà una impennata del numero di separazioni del 30%. E' il tema che l'avvocato romano Gian Ettore Gassani tocca nel suo libro "La guerra dei Rossi" spiegando come la sua categoria, durante questa tempesta, abbia fatto la propria parte. ll libro inizia con il racconto dell' emergenza familiare al tempo del Covid, uno stato pseudo drammatico per molte famiglie che ha registrato un aumento delle violenze intrafamiliari del 75% e dei femminicidi del 15% rispetto al 2019. "Ho raccontato la vicenda di una signora vittima di violenze- spiega Gassani- che si era rivolta a me per difendersi dall’orco di casa e che incontravo davanti al suo supermercato". La seconda storia parla di un imprenditore brianzolo che ha scoperto l' omosessualità di uno dei suoi tre figli. "Quì narro l'omofobia di quest’uomo ed il suo disprezzo morale per il figlio. La storia ha un lieto fine perché il padre, dopo tante “sofferenze”, comprende di aver sbagliato e si riavvicina al figlio". Il terzo capitolo narra di una denuncia di falso abuso contro un padre sociologo. La storia finirà con l’archiviazione delle indagini. L'autore descrive inoltre quanto sia radicata la strumentalizzazione dei figli nelle fasi patologiche delle separazioni. Poi racconta la vicenda di un figlio abbandonato dalla madre fin da piccolo e del suo forte legame con il padre. Spiego che c’è una grande differenza tra madre e mamma. Poi narro la storia di una madre coraggio che denuncia il figlio spacciatore. Sullo sfondo c’è l’abbandono del padre scappato con una ragazza molto più giovane che si disinteressa del tutto del figlio. Il filo conduttore del libro è il disamore, l’abbandono, l’aborto di figli vivi. È il dolore di tanti bambini che purtroppo non hanno un avvocato che li difende.

