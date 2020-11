28 novembre 2020 a

Da applausi il direttore Feltri che alla domanda sulla riapertura o meno degli impianti sciistici risponde: "A me non frega niente dello sci, non so sciare e non ho mai provato manco a casa a mettere gli sci ai piedi. Cosa vuole che me ne freghi?". Risate di tutto lo studio per 2 minuti buoni.

