Benedetto XVI e Francesco insieme, i due Papi abbracciano i nuovi cardinali

28 novembre 2020 a

a

a

Al termine della celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico, che si è svolto nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco e gli 11 nuovi cardinali presenti a Roma si sono recati in visita al Papa emerito, Benedetto XVI, nella cappella del monastero Mater Ecclesiae, dove vive da quando si è dimesso.

A quanto mostrano le immagini, l’incontro si è svolto in un clima autentico di affetto. Ciascun cardinali è stato presentato individualmente al Papa emerito che ha espresso la propria gioia per la visita e, dopo il canto del Salve Regina, ha impartito loro la benedizione. La visita al monastero Mater Ecclesiae in Vaticano è divenuta ormai una consuetudine, sempre rinnovata a partire dal Concistoro del 2016. Nelle prime due occasioni del 2014 e del 2015, il Papa emerito aveva preso parte alla celebrazione nella Basilica di San Pietro. Lo scorso anno, accogliendo le nuove porpore, Benedetto XVI aveva ricordato loro il valore della fedeltà al Papa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.