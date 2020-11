Maradona, l'omaggio definitivo del Vaticano: ecco perché i preti impazziscono per lui

"Era grasso, per questo era un genio". Parola dell'Osservatore romano

A due giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona il fuoriclasse argentino riceve un endorsement inaspettato, quello del giornale del Vaticano "L'Osservatore romano".

«Era grasso. Un calciatore grasso, un ossimoro vivente. La sua forma fisica il più delle volte non era "a posto", una contraddizione stridente per uno sportivo, soprattutto in questi ultimi anni in cui il calcio si è trasformato sempre più in uno sport "muscolare", quasi un videogioco, ma Diego Armando non era uno sportivo, era un genio». Così l’Osservatore Romano ricorda in prima pagina Diego Armando Maradona.

«Un genio è sempre fuori forma, fuori posto, perché spinge più in là l’orizzonte delle possibilità, allarga il perimento della disciplina che pratica», aggiunge, «In realtà il genio non pratica ma incarna, vive, in una parola gioca. Lo espresse bene John McEnroe quando parlando della differenza tra lui e Ivan Lendl disse: »I play tennis, he works tennis».

