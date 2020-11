Bollettino coronavirus: contagi stabili, altri 699 morti

20 novembre 2020 a

Lieve incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 37.242 (a fronte dei 36.176 di ieri) con un numero di tamponi effettuati (238.077) inferiore ai 250.186 di ieri. Il rapporto positivi/tamponi risale a 15,6 (ieri 14,6). Rimane elevato il numero dei morti, 699 (ieri erano stati 653), per un totale di 48.569.

Da ieri le terapie intensive contano 36 pazienti in più per un totale di 3.748. Sono 21.035 invece i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 520.022 dall'inizio della pandemia.

Nel Lazio, che resta zona "gialla", sono 77.746 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.202 ricoverati, a cui si aggiungono 337 pazienti in terapia intensiva e 74.207 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 17.782, i decessi 1.921 e il totale dei casi esaminati è pari a 97.449. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

