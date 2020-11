Calabria, arrestato il presidente del consiglio regionale Domenico Tallini

19 novembre 2020 a

Dopo il caso sulla commissione Sanità, in Calabria esplode un'altra bomba. Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale è stato arrestato ed è ai domiciliari. E' fra le 20 persone finite in manette dopo il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta su presunti rapporti fra politici locali e ’ndrangheta.

Tallini, esponente di Forza Italia è agli arresti domiciliari. per concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale. Una vera e proprio batosta per una Regione alle prese con la nomina di un commissario che divide anche la politica a livello nazionale.

"Vi ricordate le ultime regionali calabresi, a gennaio 2020? Questo signore, attuale presidente del Consiglio regionale della Calabria, di Forza Italia, in virtù del codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, risultava impresentabile" scrive su Facebook il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra dopo l'operazione dei carabinieri. "A suo avviso ero io che mi accanivo contro di lui per una 'vendetta personale'. Oggi si trova ai domiciliari. Ma era una vendetta personale".

