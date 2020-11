Vaccino anti-Covid, il sondaggio Ipsos a DiMartedì: "Il 42% degli italiani aspetterà per capirne l'efficacia"

18 novembre 2020 a

Mezza Italia ha paura di farsi il vaccino anti-Covid 19. Secondo il sondaggio Ipsos per la trasmissione diMartedì, andata in onda ieri 17 novembre su La7, un italiano su sei rifiuterà di farsi vaccinare: "Se nel 2021 verrà messo a disposizione dei cittadini il vaccino anti-Covid, lei lo farà?" era il quesito posto ai cittadini ma solo un terzo o poco più del campione intervistato ha risposto che "lo farà certamente appena possibile". Pessimismo anche sulla disponibilità: il 58% ritiene che non ce ne sarà a sufficienza per tutti.

Così tra annunci e promesse mentre va avanti a corsa delle case farmaceutiche per il siero anti-coronavirus, (l’Unione europea ha già prenotato 1,2 miliardi di dosi), gli italiani sembrano ancora scettici sull'efficacia del vaccino: il 16% dichiara che non lo farà se sarà disponibile nel 2021, e il 42% aspetterà per capirne l’efficacia.

