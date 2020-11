Lettera di minacce delle Nuove Brigate Rosse a Forza Italia. "Siamo in dittatura", torna l'incubo terrorismo

18 novembre 2020 a

Torna l'incubo del terrorismo politico in Italia. Una lettera di minacce a firma "Nuove Brigate Rosse" èstata consegnata alla sede nazionale di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha presentato denuncia alle forze di polizia.

Ma cosa c'è scritto nella lettera della sigla che rimanda agli anni di piombo? "Il popolo italiano si è risvegliato e condanna la dittatura imposta da una classe politica incapace e impreparata in materia economico-finanziaria e sanitaria", è l’incipit della lettera che prosegue con minacce generiche alle sedi di testate giornalistiche, uffici pubblici e sedi di partito chiedendo la riapertura di quelle attività chiuse a seguito della pandemia da Covid-19.

