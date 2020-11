Vaccino Moderna efficace al 94,5%. E il titolo vola in borsa

Costanza Cerasi 16 novembre 2020 a

a

a

Moderna, il nuovo vaccino americano contro il coronavirus, è efficace al 94,5%. "Questi sono risultati eccitanti", ha detto il dottor Anthony Fauci, il principale medico di malattie infettive della nazione alla CNN. "Meglio di così non si può”. "È stato uno dei momenti più belli della mia vita e della mia carriera. È assolutamente incredibile poter sviluppare questo vaccino e vedere la capacità di prevenire le malattie sintomatiche con un'efficacia così elevata", ha affermato il dottor Tal Zaks, l’ufficiale medico capo di Moderna. Nello studio di Moderna, a 15.000 partecipanti è stato somministrato un placebo, ossia un'iniezione di soluzione salina che non ha alcun effetto. Nel corso di diversi mesi, 90 di loro hanno sviluppato Covid-19, 11 con forme gravi della malattia. Ad altri 15.000 partecipanti è stato somministrato il vaccino e solo cinque di loro hanno sviluppato Covid-19, e quei cinque senza gravi sintomi. L'azienda afferma anche che il suo vaccino non ha avuto effetti collaterali gravi. Una piccola percentuale di coloro che l'hanno ricevuto ha manifestato sintomi come dolori muscolari e mal di testa. Secondo Fauci, le vaccinazioni potrebbero iniziare già nella seconda metà di dicembre. I primi a riceverlo saranno i gruppi ad alto rischio, ossia operatori sanitari, anziani e persone con condizioni mediche di base, mentre per il resto della popolazione sarà disponibile in primavera. "Penso che tutti gli altri inizieranno a vaccinarsi verso la fine di aprile", ha detto Fauci. "E andrà avanti a maggio, giugno, luglio. Ci vorranno un paio di mesi per farlo."

Fuori dal virus solo a fine 2021

I vaccini di Pfizer e Moderna hanno risultati simili perché usano la stessa tecnica per attivare il sistema immunitario del corpo. I vaccini forniscono RNA messaggero, o mRNA, che è una ricetta genetica per creare le punte che si trovano sopra al coronavirus. Una volta iniettato, il sistema immunitario del corpo produce anticorpi contro queste punte. Secondo un articolo della CNN, il vaccino di Moderna ha due vantaggi pratici rispetto a quello Pfizer. Il primo è che Pfizer va tenuto nel congelatore a meno 75 gradi, mentre Moderna a meno 20 gradi. Il secondo, è che Moderna può essere conservato per 30 giorni in frigorifero, mentre Pfizer ne può durare solo cinque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.