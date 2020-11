Vittorio Sgarbi, show sulla Polanco: il video è pieno di bip ma si capisce tutto...

14 novembre 2020 a

a

a

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione della denuncia di Marysthell Polanco contro Vittorio Sgarbi, e il critico d'arte commenta la notizia con un video pubblicato su Facebook. L'olgettina "era tra le più allegre e gioiose"; nelle cene eleganti con Silvio Berlusconi. Anzi, il deputato del Misto dal tinello di casa paragona il rapporto tra le ragazze del caso Ruby e il Cavaliere a quello tra grandi registi e attori, come Luchino Visconti e Alain Delon e Pier Paolo Pasolini e "i suoi ragazzi di vita": Insomma, una "disponibilità sessuale scherzosa".

La Polanco da Massimo Giletti a Non è l'Arena ha parlato di pentimento, anche alla luce della morte di Imane Fadil. "Mi è sembrato strano, come è strano che la Polanco mi abbia querelato", con la relativa richiesta di archiviazione, argomenta Sgarbi la cui voce è interrotta da bip e omissis, ma il senso dell'oggetto della querela si capisce benissimo. "Se dico che c'era un clima di ragazze festose che non stavano certo lì per parlare di filosofia umilio qualcuno?", dice Sgarbi che riepiloga quanto avvenuto in radio a La Zanzara, la trasmissione di Giuseppe Cruciani. Di seguito o a questo link il video di Vittorio Sgarbi.

