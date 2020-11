Realtà contro Dpcm: capienza al 50% ma su bus e metro si viaggia così

13 novembre 2020 a

La norma contenuta nel Dpcm del 3 novembre è perentoria: i mezzi del trasporto pubblico devono viaggiare con una capienza massima del 50% in tutta Italia. Ma come altre misure contenute nel decreto del premier Giuseppe Conte in assenza di controlli, più mezzi e alternative al Tpl resta solo sulla carta. In realtà sulle metro e sui bus si viaggia come vedete nelle foto in alto, almeno nelle ore di punta.

"Queste palestre ci rovineranno", scrive su Twitter con ironia il giornalista Federico Ferrazza postando la foto di un mezzo stracolmo a Milano, sottolineando così i paradossi della lotta al covid messa in atto dal governo. La situazione è molto problematica a Roma. Nella foto a destra si vede un bus, il 544, affollato all'inverosimile sabato scorso. L'immagine, diffusa dal consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, è stata rilanciata dal blog Il treno Roma-Lido che denuncia: "Su bus e metro ancora assembramenti: 'Capienza al 50%? Nessuno controlla".

