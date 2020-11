Covid, superato il milione di contagi. Altri 623 morti

11 novembre 2020 a

a

a

L’ Italia supera il milione di casi Covid da inizio pandemia: con l’incremento odierno di 32.961 nuovi contagi sono infatti 1.028.424 i casi da inizio pandemia. Il quadro dell’emergenza nel Paese si tinge di tinte fosche in particolare per il numero record di decessi in 24 ore: 623 le ultime vittime Covid, il dato più alto da aprile per il secondo giorno consecutivo dopo il triste primato del 10 novembre con 580 decessi. Il totale dei morti da Covid da inizio pandemia sale così a 42.953. Inoltre, sono oltre 600mila gli attuali positivi al coronavirus nel Paese: con l’ultimo aumento di 23.248 il totale è infatti di 613.358. In lieve calo, ma con un numero ancora elevato, il totale dei nuovi ricoveri in terapia intensiva in Italia dove si registrano un aumento di 110 nuovi casi a fronte dei 122 pazienti ricoverati ieri: il totale sale così a 3.081. In leggera diminuzione anche i ricoveri con sintomi: + 811 quelli odierni contro i 997 di ieri per un totale di 29.444.

Oltre 500mila per persone in isolamento domiciliare, per un complessivo di 580.833. Tamponi in aumento nelle ultime 24 ore in Italia dove sono stati eseguiti 225.640 per un totale di 17.965.836. Ieri erano stati effettuati 217.758 tamponi. La Lombardia è la regione che ne ha eseguito il maggior numero a 52.712 in 24 ore ma è anche la regione con il maggior numero di nuovi casi a +8.180 in 24 ore. Particolarmente critica la situazione nel milanese con 3.148 nuovi casi, di cui 1.149 a Milano città, ma anche nel varesotto (+943) e nella provincia di Monza Brianza (+854).

Seguono la Campania (+3.166), Veneto (+3.0820), Piemonte (+2.953), Toscana (+2.507), Lazio (+2.479), Emilia Romagna (+ 2.428). Aumenti a quattro cifre anche per Sicilia (+1.487), Puglia (+1.332) e Liguria (+1.102). Solo il Molise fa registrare un aumento a due cifre con + 71 nuovi casi. Altro dato poco confortante è il netto calo dei guariti con un aumento di 9.090 unità per un totale di 372.113: ieri il dato era stato di 17.734 guariti o dimessi.

Nel Lazio oggi su oltre 26 mila tamponi (-2.767 rispetto a ieri) si registrano 2.479 nuovi casi positivi (-129) e 174 sono recuperi di notifiche arretrate in particolare nella Asl di Rieti e Asl Roma 5. 38 i decessi (+2) e 447 i guariti (+190). Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9,3%. Sono 2.913 i ricoveri (+128) e 255 in terapia intensiva (-2). Questi i dati del Lazio resi noti dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nella videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nella Asl Roma 1 sono 447 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantasette sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 61, 63, 66, 67, 78, 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 453 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 61, 66, 70, 71, 83 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 195 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 49, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 384 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 74 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 201 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 58, 71, 73, 80, 82, 83 e 89 anni con patologie. Nelle province si registrano 734 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 275 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 167 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque i casi con link a casa di riposo Villa Serena di Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 74, 87, 88, 92 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 171 casi (dovuti in gran parte ad un recupero di notifiche) e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 67 anni con patologie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.