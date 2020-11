La raccolta fondi del Secolo d'Italia: ecco l'Iban per partecipare

09 novembre 2020 a

Raccolta fondi del Secolo d'Italia per aiutare le persone colpite dall'emergenza Coronavirus.

Di seguito la nota del quotidiano, con i riferimenti per partecipare alla raccolta: "In questo momento difficile per l’Italia intera, ognuno deve fare la sua parte. Quell’orgoglio tricolore che ogni giorno ispira le nostre azioni oggi si deve concretizzare in un atto di responsabilità e un gesto d’amore concreto. Per questo abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi per combattere l’emergenza Coronavirus ed i suoi disastrosi effetti sociali. Per donare puoi fare un bonifico all’Iban IT06E0100503373000000000959 presso Banca Nazionale del Lavoro bic/swift BNLIITRRXXX

con causale: “emergenza coronavirus Erogazione liberale ex articolo 66 DL 17 marzo 2020 n.18”*. Il Secolo d’Italia seguirà costantemente sia l’andamento della raccolta che le attività realizzate con i fondi".

