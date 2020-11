Lombardia e Piemonte a Trump...Osho fa il Dpcm Usa

04 novembre 2020 a

a

a

Dpcm anti-Covid e elezioni Usa tengono banco nelle stesse ore. E allora Osho non poteva esimersi dal metterli in relazione...a modo suo. E allora ecco la cartina d'Italia con le future zone considerate ad alto rischio e colorate di rosso proprio come gli Stati Usa in cui è in vantaggio il candidato repubblicano.

Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Bolzano e Calabria vanno a #Trump pic.twitter.com/xFrao9f3MP — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) November 4, 2020

La confusione regna sovrana. Così Osho anticipa i tempi. Da adesso in poi la zona rossa del Dpcm Conte andrà sotto il controllo di Donald. Ricorsi permettendo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.