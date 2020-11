Coronavirus, meno casi ma più ricoverati in terapia intensiva

02 novembre 2020 a

Diminuiscono i casi di covid in Italia ma crescono i ricoveri in terapia intensiva, Sono 22.253 i nuovi casi di coronavirus su 135.731 tamponi eseguiti (50 mila meno di ieri) e 233 i morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 731.588 mentre le vittime a 39.059. I guariti sono 3.637 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus a 296.017. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 18.383. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 396.512.

L’indice di contagio, a dispetto del calo del numero assoluto, si attesta al 16,39%, in leggerissimo aumento. Sono 2.022 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel nostro Paese, con un incremento di 83 rispetto a ieri. I ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840.

Le Lazio su quasi 20mila tamponi nel Lazio si registrano 1859 casi positivi, 23 decessi e 159 guariti. Scende il rapporto tra positivi e tamponi (9%).

Nella Asl Roma 1 sono 426 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 472 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 66, 74, 82, 91 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono ricoveri. Si registrano due decessi di 74 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In corso l’indagine epidemiologica presso la RSA Regina Pacis di Colleferro. Si registrano due decessi di 72 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e dodici i casi con link al cluster istituto suore del buon pastore di Albano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 75 anni con patologie.

Nelle province si registrano 534 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 161 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 233 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 59, 65, 67 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 67 e 80 anni con patologie.

