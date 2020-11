Antonio Socci, il tweet al curaro su Papa Francesco. Cosa si è scordato all'Angelus

"Neanche una parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi". Il tweet al curaro di Antonio Socci su Papa Francesco. Cosa si è scordato e cosa invece si è ricordato il Pontefice all’Angelus nella prima domenica di novembre.

Constato tristemente che @Pontifex_it oggi all'#Angelus non ha speso neanche parola per ricordare questi cristiani massacrati nella cattedrale di Nizza. Nemmeno una preghiera per loro. Ha invece salutato un corsa podistica che si svolge oggi. https://t.co/rIXRyB5oEG