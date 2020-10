Federica Pellegrini negativa. La Divina è guarita dal Covid

30 ottobre 2020 a

a

a

Dopo due settimane, Federica Pellegrini può dirsi definitivamente guarita dal Covid-19. La 32enne fuoriclasse del nuoto mondiale, risultata positiva agli ultimi due tamponi, ha comunicato la negatività del terzo su Instagram, dove ha tenuto una sorta di diario della sua quarantena. «Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAA», scrive sul social la "Divina", ricevendo i complimenti dei suoi fan ma anche di altri "vip" dello sport come Bobo Vieri.

L’azzurra, che non ha risparmiato qualche lacrima per l’accaduto, ha lamentato qualche sintomo all’inizio, accusando dolori muscolari, un po' di tosse, febbre a 37,8 e la perdita di gusto e olfatto. Da qualche giorno però la

Pellegrini stava bene e non vedeva l’ora di tornare in piscina. Un’abitudine che potrà riprendere presto, visto che, in qualità di atleta di interesse nazionale, potrà riprendere ad allenarsi in vista del suo grande obiettivo del 2021, le Olimpiadi di Tokyo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.