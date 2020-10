Ugl, vandali imbrattano la sede del sindacato. Capone: vergognoso

22 ottobre 2020 a

a

a

Ennesimo atto vandalico contro una sede dell’UGL, questa volta a Milano, in via Enrico Annibale Butti, dove nella notte sono state imbrattate le mura del sindacato con scritte offensive riguardo il CCNL Rider. “E’ il terzo attacco che il nostro sindacato riceve in poco più di un mese da quando è stato sottoscritto il CCNL Rider per garantire diritti e tutele ai lavoratori del settore. Purtroppo, l’attuale clima ostile è il frutto dei messaggi negativi, come quello di stamane ad Agorà da parte di Debora Serracchini, che hanno creato solo tensioni fomentando questo genere di reazioni pericolose e violente”. Lo hanno detto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Riccardo Uberti, Segretario UGL di Milano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.