La Regione Lazio risulta essere la prima Regione Italiana per casi di Covid testati ogni 100 mila abitanti. Il primato emerge dai dati della Protezione Civile di ottobre. Nel mese in corso nel Lazio è stato testato il 4% della popolazione: di 4.045 casi testati per 100mila abitanti. La media nazionale è 2.497. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio

