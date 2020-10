L'assembramento che fa paura. La vignetta di Giannelli affonda i virologi star

19 ottobre 2020 a

Il migliore editoriale di oggi sul Covid è la splendida vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. L'illustratore satirico denuncia il peggior assembramento dagli inizi della pandemia, in corso da qualche settimana: quello dei virologi alle porte della tv (nella vignetta c'è la Rai) in attesa di lunghe interviste in cui da copione ognuno dice qualcosa al contrario dell’altro spargendo paura e confusione fra i cittadini telespettatori.

