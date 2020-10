La figlia la fotografa nuda sotto la doccia e manda le immagini a tutti i contatti. Sexy scandalo in Ohio

Mai lasciare il telefonino incustodito quando ci sono bambini in agguato

Con i cellulari degli adulti che sempre più spesso finiscono nelle mani dei bambini, il rischio di figuracce è sempre dietro l'angolo. Lo ha scoperto sulla sua pelle Emily Schmitt, una donna del'Ohio che non si è accorta che, proprio mentre stava facendo la doccia, il suo telefonino era stato preso dalla figlia di due anni, Carsyn.

La piccolina, senza accorgersi di cosa stava facendo ma premendo lo schermo dello smartphone a caso, ha prima fotografato la mamma nuda sotto la doccia, poi ha inviato le foto scabrose a tutti i contaggi della madre su Snapchat.

La donna ha scoperto l'accaduto solo dopo che uno dei conoscenti le ha inviato un messaggio per rigraziarla per la foto. A quel punto si è scusata con chiunque avesse ricevuto le immagini e non ha potuto far altro che raccontare la propria disavventura su Facebook. Un monito a tutti i genitori. I cellulari, almeno in certi momenti e con bambini in agguato, è meglio non lasciarli incustoditi.

