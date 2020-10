Antonio Ricci positivo: il papà di Striscia La Notizia ricoverato per il Covid

18 ottobre 2020 a

Antonio Ricci positivo al Covid-19 e ricoverato all'ospedale di Albenga, la città dove il papà di Striscia La Notizia è nato. Settant'anni compiuti a settembre scorso, re della satira e ideatore di successi della tv dopo un confronto con i suoi medici "in via precauzionale e su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia" è stato deciso che fosse opportuno il ricovero ospedaliero. Il programma Striscia la Notizia continuerà ad andare in onda regolarmente su Canale 5 con al timone sempre Ficarra e Picone.

