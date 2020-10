Piazzapulita, a Roma il tracciamento non funziona: il flop di Governo e Regione nel servizio di Corrado Formigli

A Roma ore di attesa ai drive in e chi risulta positivo non viene contattato per il tracciamento

Tracciamenti? Zero. Il programma "Piazzapulita" di Corrado Formigli manda in onda il servizio choc su Asl e drive in: ore di attese in auto per effettuare un tampone e positivi mai contattati per il tracciamento dei contatti mentre la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus galoppa con un'impennata della curva di contagi.

"Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", dice una ragazza in fila al drive in. "Sono rIsultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, nessuno dalla Asl ha mai contattato la scuola di mia figlia, una vergogna", dice una signora. La Regione Lazio ha oltretutto annunciato una lista di laboratori privati autorizzati a fare i tamponi rapidi, ma la maggior parte di questi non sono pronti, e quando lo sono hanno il sistema di prenotazione intasato.

