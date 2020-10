Coronavirus, lockdown a Natale? Parla il virologo Andrea Crisanti e Maurizio Belpietro lo stronca

15 ottobre 2020 a

"Le mascherine non bastano, serve anche la sorveglianza sul territorio per bloccare la trasmissione". Il virologo Andrea Crisanti parla a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Andrea Del Debbio. Ci sarà un lockdown a Natale? E' questo il timore dopo il drammatico bollettino di oggi, 15 ottobre, dove di fronte all'evidente impennata dei contagi anche il virologo non sembra ottimista. Il professore sottolinea che alla base della nuova seconda ondata c'è soprattutto il crollo del tracciamento del sistema. "Oggi siamo a quota 9mila casi - spiega - dunque 100 mila persone dovrebbero essere in isolamento".

Secondo il direttore de La Verità Maurizio Del Pietro siamo arrivati confusi alla seconda ondata. "A livello nazionale trovo le decisioni prese incomprensibili. Vi rendete conto che noi non riusciamo a fare i tamponi a chi rientra dall'estero, dalle aree a rischio? All'aeroporto di Linate alle 21 chiude il centro controlli".

