Col Covid le creme di bellezza fanno boom

Antonio Siberia 15 ottobre 2020 a

È uscita in questi giorni la prima analisi delle nuove "abitudini beauty" degli italiani, dal lockdown ad oggi, un monitoraggio a cura del Gruppo Cosmetici in erboristeria dell'associazione Cosmetica Italia. Risultato? Leggete qui. «Le vendite dei cosmetici naturali, cioè contenenti almeno il 95% di ingredienti naturali, dalle erbe agli estratti vegetali, dall'avvento del Covid-19 ad oggi sono cresciuti del 10,1% per un valore di 56 milioni di euro». Questo almeno ha spiegato Camilla Silva, senior manager IRI Information Resources.

Idratarsi è importante anche nel lavoro di ufficio

In crescita ci sarebbero soprattutto le creme naturali per il viso, per le mani e per il corpo, saponette e shampoo naturali, vendute nei periodi di lockdown nella grande distribuzione e dalla fase 2 in poi anche negli altri canali perché sembra che «la cosmesi naturale sia preferita adesso perfino a quella biologica e organica che invece, prima della pandemia, cresceva in modo più evidente». La vanità (grazie a Dio e nonostante il virus) resta viva e vegeta.

