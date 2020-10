Montesano si ribella alla polizia: "Io la mascherina non la metto". Lo scontro davanti alla Camera

13 ottobre 2020 a

a

a

Enrico Montesano si è presentato in piazza Montecitorio senza mascherina. L'attore ha spiegato da tempo che è contrario all'uso della mascherina. E coerente con il suo pensiero non l'ha indossata. Davanti alla Camera si manifestava per la liberazione di Chico Forti, 'ex velista italiano in carcere da vent'anni negli Usa. C'era anche Matteo Salvini. Montesano lo ha salutato, poi però gli si sono fatti incontro alcuni poliziotti che gli hanno intimato di indossare la mascherina. Lui non ne ha voluto sapere, e ha iniziato a urlare: "Mi fa male, non riesco a respirare, non la metto". Alla fine, però, l'ha dovuta mettere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.