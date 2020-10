Mascherine che scoperta. Enrico Mentana svela i progressi della medicina

11 ottobre 2020 a

Siamo nel 2020 ma i rimedi contro i virus sembrano non essere minimamente cambiati negli ultimi 100 anni. Lo dimostra questo post di Enrico Mentana che riporta una vecchia pagina di giornale con i consigli da seguire per non contrarre l'influenza.

E pensate un po' di cosa si parla. "Per prevenire l'influenza evitate chi tossisce o starnutisce, non restate in luoghi scarsamente ventilati, state al caldo, prendete aria fresca e sole, non usate tazze e tovaglioli comuni, coprite la bocca quando tossite o starnutite". Insomma effettivamente in questi cent'anni la medicina non sembra aver fatto grandi progressi.

