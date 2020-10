Luca Palamara, massima sanzione. Le toghe lo cacciano dalla magistratura

09 ottobre 2020 a

Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura. "Rimozione dall’ordine giudiziario", la sentenza dei giudici della sezione disciplinare del Csm nel procedimento a carico dell'ex presidente dell'Anm. La decisione è arrivata dopo poco più di due ore di camera di consiglio. Accolta la richiesta di radiazione arrivata dal pg.

Palamara commenterà il giudizio alle 16 durante una conferenza stampa nella sede del Partito Radicale. Lasciando il Csm dopo la sentenza di radiazione dalla magistratura, Palamara non ha rilasciato dichiarazioni. "Massimo rispetto per la decisione dei giudici. Una sentenza politica? Assolutamente no", ha detto Stefano Giaime Guizzi, difensore di Palamara, ai giornalisti.

Caos Procure, Palamara definitivamente espulso dall'Anm: l'ex pm di Roma cacciato via

Dopo circa due ore e mezzo di camera di consiglio i giudici hanno dunque accolto la richiesta, formulata dalla procura generale della Cassazione, di applicare all’ex presidente dell’Anm ed ex togato del Csm la sanzione massima prevista. Il collegio della sezione disciplinare lo ha ritenuto responsabile di tutti gli addebiti che gli sono contestati. Al centro delle contestazioni a Palamara la riunione che si svolse all’hotel Champagne di Roma il 9 maggio dello scorso anno, nel corso della quale, con due deputati e 5 ex togati del Csm, si discusse di nomine, innanzitutto quella del procuratore di Roma. Riunione i cui contenuti sono emersi dalle intercettazioni effettuate col trojan e agli atti della procura di Perugia, dove Palamara è imputato per corruzione. Due i capi di incolpazione formulati a suo carico dalla procura generale della Cassazione: il comportamento scorretto nei confronti dei colleghi, i candidati alla guida della Procura di Roma e alcuni dei pm di quella stessa procura, e il tentativo di condizionare l’attività del Csm, soprattutto quella delle nomine.

