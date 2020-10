Orrore nella zona rossa, disabile positiva al Covid violentata durante il lockdown. Ora è incinta

07 ottobre 2020 a

Giovane donna disabile violentata mentre era positiva al coronavirus in una struttura della provincia di Enna, divenuta nei mesi scorsi del lockdown un focolaio Covid. La polizia sta indagando sentendo il personale medico e infermieristico e la procura ha aperto una inchiesta per il presunto stupro. Ora la donna, con forte disagio mentale, è in stato di gravidanza e sono in corso accertamenti e interrogatori per verificare i fatti.

