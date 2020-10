Febbre misurata a scuola con la mano in fronte. Saluti alla Azzolina

06 ottobre 2020 a

Col Covid ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma fin qui non ci eravamo mai spinti. In una scuola (e in chissà quante altre) la febbre agli studenti viene misurata con la mano in fronte e sul collo. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, ne parla sul sito 7Colli che pubblica un video girato dagli stessi ragazzi all'ingresso dell'edificio scolastico. Insomma altro che sicurezza scolastica. E pensare che gli studenti vengono ritenuti possibili diffusori asintomatici del coronavirus.

«Speriamo che almeno quel “bidello” – così si chiamava al tempo delle febbre “sentita” alla fronte – non sia stato positivo pure lui - scrive Storace su 7Colli - Altrimenti sai che casino per quella scolaresca. Fate vedere il filmato – brevissimo – alla Azzolina. Magari troverà una spiegazione pure per questo. O sosterrà che si tratta di un infiltrato dell’opposizione faziosa per sabotare la salute degli studenti? Attendiamo con curiosità la risposta del dicastero dell’Istruzione o meglio ancora di quello della Salute. Per capire se si fa così. Almeno risparmieremo nella spesa per quei termometri con i quali conviviamo da mesi...».

