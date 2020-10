Spunta una scheda già votata. Ombre sui ballottaggi

05 ottobre 2020 a

A Pomigliano d'Arco si tinge di giallo il ballottaggio a sindaco tra Gianluca Del Mastro e Elvira Romano. Ieri mentre si svolgevano le operazioni di voto, il presidente del seggio 17 di via Sulmona ha scoperto una scheda già votata. Chiaramente la scheda è stata annullata e messa in un plico sigillato per i successivi controlli.

Quello che è successo, però, ha scatenato tensioni all'interno del seggio campano. E, per calmare gli animi, sono dovute intervenire le forze dell'ordine: carabinieri e vigili della polizia municipale. Alla chiusura definitiva dei seggi bisognerà fare luce: si è trattato di un mero errore o c'è sotto dell'altro?

