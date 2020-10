Totti ha il tocco magico. Gli affari della Numberten fanno boom

Andrea Giacobino 01 ottobre 2020 a

a

a

]l campione è tornato in gol. È Francesco Totti, ex capitano della Roma che dal 2006 ha concentrato i suoi interessi economici nella Numberten srl di cui è socio al 100%. Il bilancio del 2019 si è chiuso con un utile di 177mila euro dopo la perdita di 200mila euro di un anno prima mentre la società ha un patrimonio netto di 7 milioni costituito da 3 milioni di riserve e 3,8 milioni di utili frutto della rivalutazione degli immobili di proprietà fatta nel 2008. La Numberten, così chiamata perché è la traduzione inglese del numero 10 della maglia del «Pupone», possiede una serie di immobili valutati 3,9 milioni e alcune partecipazioni finanziarie in altre società, tra le quali la Immobiliare Acilia, la Immobiliare Dieci e Longarina.

Totti visita la ragazza uscita dal coma con la sua voce

La cassaforte di Totti ha debiti per 7,5 milioni di cui 4,4 milioni verso l’azionista: presidente è Riccardo Totti, fratello di Francesco, e in consiglio siedono il padre Enzo e la madre Fiorella. Il bomber qualche mese fa ha alleggerito il portafoglio di Numberten cedendo il 51% della Skins a Roberto Maltoni, produttore e capo struttura della Fascino, la società che Maria De Filippi controlla con Mediaset.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.