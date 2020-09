Dieci chilometri di autostrada in monopattino: "Ero in ritardo per un colloquio di lavoro"

26 settembre 2020 a

Ad avvertire la centrale operativa della polizia stradale per l’Emilia Romagna sono stati diversi utenti in transito hanno segnalato la presenza di una persona che alla guida di un monopattino elettrico percorreva la corsia di emergenza dell’autostrada A14 in direzione Bologna, subito dopo il casello di Rimini nord. Immediatamente l’operatore della centrale operativa ha allertato la pattuglia della polizia autostradale di Forlì, che ha intercettato la persona poco prima dell’area di servizio Rubicone est. Il conducente, un 20enne residente a Rimini, ha percorso l’autostrada in monopattino, per circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l’autostrada per poter arrivare in orario.

